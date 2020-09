nel primo tempo è praticamente uno spettatore non pagante, nella ripresa si esalta con un doppio prodigio su Skov Olsen e su Sansone.: partita perfetta del numero 2 rossonero. Spinge come un forsennato, duetta alla perfezione con Ibrahimovic. Qualità e quantità per il terzino bresciano.: toglie spazio e tempo a Palacio, vincendo tutti i duelli. Sicurezza (dal 26' st: tutto sommato fa il suo con mestiere).: fino a quando può contare su Kjaer fa molto bene, un po' incerto nel finale.disegna un arcobaleno che Ibrahimovic trasforma nella rete del vantaggio. Solito contributo straordinario in fase offensiva.: fondamentale in quanto garantisce ritmo ed equilibrio a tutta la squadra (dal 32' st: forse frenato dall'emozione, sbaglia qualche tocco. Prezioso nei minuti finali quando il Milan deve difendersi dalle offensive degli emiliani).fallisce una facile occasione da rete ma è l'unico errore in una partita di grandissimo livello (dal 40' st).non era al meglio della condizione, viene sostituito a fine primo tempo al termine di una prestazione deludente sotto tutti i punti di vista (dal 1' st: molto meglio rispetto al compagno spagnolo. Pronti via ruba un pallone a Dijks e regala un assist perfetto per Ibrahimovic che spara su Skorupski).cerca spesso la verticale e trova degli ottimi corridoi. Prova un paio di volte la conclusione ma non è preciso come gli è capitato negli ultimi mesi (dal 26' stsi muove tra le linee con personalità e ottima tecnica).non brillantissimo dal punto di vista fisico, dà comunque il suo ottimo contributo.: il man of the match: prima sale in cielo e schiaccia verso l'incolpevole Skorupski, poi indirizza all'incrocio dei pali il rigore della sicurezza. Un leone.il suo Milan gioca un gran calcio e domina per 80 minuti buoni.evita un passivo di ampio con due ottime opposizioni su Ibrahimovic.ottima prestazione su Rebic, lo controlla tenendo botta colpo su colpo.sovrastato da Ibrahimovic in occasione del primo gol rossonero.tiene bene la linea difensiva, non si scompone e va vicino al gol nel finale.il peggiore in campo per distacco. Tanti falli, doveva essere espulso nel primo tempo. Riesce nella sua impresa solo nel finale di gara con un trattenuta molto ingenua.spesso elementare nella sua regia ma efficace.combina davvero poco per meritare la sufficienza.ha sui piedi la più grande occasione da rete del Bologna ma si fa ipnotizzare da DonnarummaMihajlovic lo aveva pungolato alla vigilia, lui delude ancora. In attacco è evanescente. Sulla coscienza il fallo da rigore che fa calare il sipario sulla partita.ci prova nel finale ma Donnarumma non è d'accordo e gli respinge un tiro insidioso sul primo paloperde nettamente il duello con Kessie e Bennacer.sfortunato nel finale quando una sua bella girata termina la corsa sul montante alla destra di Donnarummanon riesce a trovare la profondità per rendersi pericoloso come sa fare.con Kjaer fa fatica e passa una serata a rincorrere senza mai rendersi pericoloso.la sua squadra ha mostrato poco carattere e personalitàCon questo atteggiamento, e senza una mano dal mercato, il Bologna rischia di fare un campionato anonimo.