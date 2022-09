Un attaccante per il 2023., che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol. In attesa di capire quello che può dare Origi, che nell'ultimo anno ha avuto un rapporto burrascoso con il campo, Maldini e Massara hanno capito che non possono affidarsi solo a Olivier, che tra tre giorni festeggerà 36 anni, e a un Anteluci e ombre, per questo il budget verrà utilizzato soprattutto per regalare a Pioli un nuovo punto di riferimento.Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird non ha cambiato la linea guida, il Milan non avrà a disposizione 60-70 milioni di euro da investire solo per un giocatore, per questo va escluso l'arrivo in rossonero di un giocatore costoso e già affermato. Sul mercato verranno valutati profili giovani, di prospettivaLa punta classe 2001 di proprietà del Chelsea non è una macchina da gol (10 in 30 partite due anni fa in Eredivisie con il Vitesse, 9 in 38 con il Southampton in tutte le competizioni lo scorso anno),ma non è da escludere che possa diventare qualcosa di più nei prossimi mesi. Per i Blues, con i quali i rapporti sono ottimi, resta cedibile, nonostante il rinnovo del contratto fino al 2028