Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il Milan rischia di essere sanzionato dalla Uefa anche al termine della prossima stagione per violazioni del Fair Play Finanziario. Il Milan chiuderà il 2019 con 70/80 milioni di rosso e la prossima primavera, nel 2020, ci sarà un altro problema. Se la Uefa non accetterà di allungare il periodo per il pareggio di bilancio, sarà impossibile chiudere positivamente il percorso di uscita dal Fair Play Finanziario per una sorta di circolo vizioso.