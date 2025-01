Milan-Cagliari, le pagelle di CM: Leao stecca, Abraham si mangia l’impossibile. Maignan saponetta

GETTY

Milan-Cagliari 1-1



Milan



Maignan 5: nel primo tempo realizza una delle parate più difficili e spettacolari della carriera su una splendida conclusione di Felici a giro. Nel secondo sembra avere una saponetta nelle mani sulla conclusione vincente di Zortea.



Calabria 5: una grande diagonale a salvare un gol fatto. Poi tanta sofferenza con Felici che lo punta e lo salta come un birillo. (dal 18’ st Jimenez 5,5: si innervosisce presto e finisce per commettere qualche errore banale)



Tomori 6: meno sul pezzo rispetto alle due partite precedenti ma tiene botta.



Thiaw 6: lotta contro Piccoli, cliente scomodo.

entra nell’azione del gol, impegna Caprile con un missile nel finale.lavora tanto per la squadra. (dal 18’ stsi divora due occasioni da gol enormi. Ha sulla coscienza I due punti lasciati per strada)visibilmente provato dalle tante battaglie non riposando praticamente mai. Suo l’errore iniziale che porta al gol del pareggio di Zortea.serata sfortunata per l’americano che coglie prima una traversa e poi il palo che Morata trasforma nel gol del vantaggio iniziale. Ci prova sempre.

Reijnders 6: fatica a trovare la giusta posizione ma il meglio della produzione offensiva del Milan nasce dalle sue giocate.

partita da dimenticare in fretta per il portoghese mai davvero in partita. (dal 42’ st Omoregbe sv);premia una prestazione generosa con il gol, il quinto in campionato con la maglia del Milan.passo indietro netto rispetto alle due notti esaltanti di Supercoppa. Ha tanto lavoro da fare.



Cagliari



Caprile 7,5: esordio straordinario. Indossa il mantello e si trasforma in super eroe compiendo almeno 4/5 interventi decisivi.



Zappa 6: spinge poco per scelta tattica, ordinato in fase difensiva.



Palomino 6,5: morde le caviglie di Morata. Efficace. (dal 32’ st Wieteska s.v)

di posizionamento e d’esperienza.tiene botta contro un Pulisic pericoloso.il migliore dei suoi. Spina sul fianco della difesa rossonera, trova un gol che pesa tantissimo per la stagione della sua squadra.solido e dinamico, sbaglia poco anche in fase di costruzione.prezioso in fase di pressing. (dal 35’ stdivide la palma del migliore in campo con Zortea. Gioca una grande partita(dal 35’ st);pensa e gioca in verticale. (dal 19’ stottimo nel finale)

lavora tanto e bene per la squadra.

Nicola 6,5: prepara alla perfezione la gara dal punto di vista tattico.