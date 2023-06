Sono giorni importanti per il futuro del Milan con il patron Cardinale pronto a guidare una rivoluzione profonda sia a livello di uomini che di strategie. La parola d’ordine sarà condivisione: idee, studio, ricerca, obiettivi. Ma alla nuova struttura societaria manca una figura fondamentale per mantenere l’equilibrio all’interno dello spogliatoio: un club manager.



IDEA IBRAHIMOVIC - Proprio in queste ore ci sono profonde riflessioni su quella che potrebbe essere la persona giusta per fungere da raccordo tra la dirigenza e il gruppo squadra. In realtà Red Bird un candidato forte lo avrebbe già chiaro in mente: Zlatan Ibrahimovic. Chi meglio dello svedese conosce vita, morte e miracoli del gruppo rossonero? Probabilmente nessuno. Senza dimenticare quel carisma che ha portato da giocatore, quella mentalità vincente che ha trasformato un manipolo di ragazzi di belle speranze a un gruppo con una fame di vittorie impressionante.



PISTA DIFFICILE - L’idea esiste ed è forte, tra qualche giorno si trasformerà in una vera e propria proposta a Zlatan Ibrahimovic. Le possibilità di riuscita però, al momento, non sembrano essere così elevate: lo svedese vuole prendersi del tempo prima di intraprendere la migliore strada professionale possibile per il suo futuro. In caso di risposta negativa, non si arresterà la ricerca del club che vuole un professionista legato al mondo Milan, che conosca Milanello a menadito.