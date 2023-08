Dall’amichevole di Alkmaar sono arrivati segnali per il futuro del Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui Thiago Motta ha scelto di togliere la fascia di capitano a Nicolas Dominguez per metterla al braccio di Jerdy Schouten. L’argentino potrebbe lasciare Bologna, non avendo rinnovato il contratto, e piace al Milan.