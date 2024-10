Milan-Club Brugge: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ildeve iniziare a fare punti ine abbandonare cosi l’ultimo posto in classifica figlio delle due sconfitte patite contro ile il. L’occasione è ghiotta perché domani alle ore 18:45 i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro i belgi delOcchio però a sottovalutare i nerazzurri che sognano di arrivare tra le prime 24 dopo il successo ottenuto contro lo Sturm Graz. Arbitra il tedesco Felix Zwayer.Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

• Partita: Milan-Club Brugge• Data: martedì 22 ottobre 2024• Orario: 18:45• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252Fonseca ha sorpreso tutti in conferenza stampa annunciando l’undici che dovrà cercare la prima vittoria in questa nuova Champions League. A sorpresa il tecnico portoghese rilancia dal 1’ Loftus-Cheek, in difesa Gabbia farà coppia con Tomori.Negli ospiti 4-1-4-1 e Jutgla unica punta, mentre Skov Olsen è convocato ma resta in dubbio per problemi a un polpaccio accusato in Nazionale: al suo posto Tzolis.

Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.• Sky SportSarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Milan e Club Brugge sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

• Sky Go• NOWAnche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25.Per poter vedere Milan-Club Brugge in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo, bordocampisti Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Su Diretta Gol toccherà invece a Davide Polizzi.