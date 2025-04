Milan, Conceicao: "Risultato giusto. Niente di fantastico, ma la squadra è più compatta come piace a me"

Getty Images

Finisce 1-1 a San Siro tranella semifinale d'andata di Coppa Italia, al goal di Tammy Abraham risponde l'ex rossonero Hakan Calhanoglu. Giochi apertissimi dunque per l'accesso alla finale di Roma, tutto rimandato alla sfida di ritorno in programma il 23 aprile in "casa" dei nerazzurri.Al termine della partita, il tecnico milanistaè intervenuto a Sport Mediaset: le sue dichiarazioni.- "Siamo a metà. Aspettiamo la partita di ritorno, c'è la possibilità di andare a Roma a giocare una finale che vogliamo tanto. Devo ringraziare il pubblico che è stato fantastico. E' stata una gara equilibrata contro un avversario difficile che ci conosce molto bene. Dovevamo fare una partita intelligente nell'organizzazione difensiva, l'abbiamo fatta e sono contento".

- "Anche noi le abbiamo avute. Non ho visto l'Inter arrivare con la solita dinamica. Sono bravi sulle palle inattive e ci hanno creato qualche problema nel primo tempo, anche noi nel primo tempo però abbiamo avuto un paio di occasioni e nel secondo tempo anche. Il risultato penso sia giusto, è stata una partita equilibrata e sono contento dell'approccio. Già il secondo tempo a Napoli abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così, a lavorare per arrivare a questo obiettivo che abbiamo: arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla".

- "E' stata preparata. Quando sono più bassi con il 5-3-2 con i centrocampisti che devono coprire tutta l'ampiezza è più difficile per loro, abbiamo lavorato su questo. Con Walker e Theo abbiamo creato difficoltà alle spalle dei centrocampisti. Dovevamo fare di più. Poi c'è l'avversario anche".- "Sono qui da tre mesi, non quattro. Piccolo dettaglio. Sono arrivato qua, abbiamo fatto due partite con Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, poi abbiamo iniziato una serie di partite ogni tre giorni. Da due settimane ho la squadra un po' più libera per lavorare su questi equilibri che sono fondamentali. So che può sembrare una scusa ma non lo è, è una verità. L'intensità si allena. Stiamo cercando una forma nel campo, non solo su video o lavagna che non è la stessa cosa, stiamo cercando di dare queste risposte come nel secondo tempo di Napoli e oggi. Non sono stati fantastici, ma è stata una squadra più compatta come piace a me".

Conceicao è poi intervenuto in conferenza stampa

- "Approccio e atteggiamento ci sono stati dal primo minuto. Durante la gara si è sbagliato qualcosina, ma la partita è stata equilibrata. Davanti c'era una squadra forte e che ci conosce molto bene, ma è stato positivo".- "Il ritorno sarà importante per entrambe, mancano 90 minuti e qualcosa. Oggi è stata una partita equiliberata. C'è rammarico per non aver tenuto l'1-0. Adesso affrontiamo altre partite e vogliamo vincere il ritorno per andare in finale".

- "Noi vogliamo tutto perfetto, poi durante la partita ci sono alti e bassi. A me è piaciuto quello che abbiamo fatto perché è stato quello che abbiamo provato in poco tempo, partendo dall'arrivo lunedì alle quattro del mattino. E tra due giorni abbiamo un'altra gara".- "Sì, ho questa impressione".