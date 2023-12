Il pareggio a Salerno consegnerà al Milan di Stefano Pioli un altro score molto negativo: il giorno di Empoli-Milan, il 7 gennaio 2024, saranno infatti tre mesi senza vittorie in trasferta per i rossoneri in campionato; Giroud e compagni non raccolgono i tre punti lontano da San Siro dallo 0-1 di Genova del 7 ottobre 2023. Poi sono arrivati il pareggio di Napoli, quello di Lecce, il ko di Bergamo e il pari di Salerno.