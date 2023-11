, parole che regalano certezze in un momento certamente difficile per il Milan. Mike Maignan è stato il protagonista della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg valida per la prima del girone di ritorno di Champions League.L’ex Lille lo dimostra partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. E ha intenzione di onorare il contratto in scadenza nel 2026 nonostante le tanti voci sul mercato su diversi interessamenti come quelli di Chelsea, Bayern Monaco e il PSG stesso: "Mi piace stare qui, lo sanno tutti”.Il Milan vuole rinnovare il contratto di Maignan senza fretta ma con un obiettivo chiaro. Lo stesso giocatore sembra essere d’accordo: “ Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale".L’idea sarebbe quella di raddoppiarlo, poi la passa passerà al ragazzo e ai suoi agenti. I contatti andranno avanti fino a febbraio che sarà il mese dei primi incontri ufficiali. Maignan e il Milan sono destinati ad andare avanti insieme a lungo.