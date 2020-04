Julien Stéphan, tecnico del Rennes, ha parlato di Eduardo Camavinga a Canal Plus: "Il mio desiderio è che resti qui per continuare a formarsi nel club. Qui migliorerà perché ci sono persone che lo conosco bene. Poi ci sarà tempo per volare a un club più esclusivo". Sul giovane centrocampista ci sono Milan e Real Madrid.