Moise Kean, attaccante dell'Everton e dell'Italia Under 21, in gol nell'ultima sfida vinta dagli Azzurrini contro l'Armenia, è tornato di moda sul mercato italiano, con Milan e Roma particolarmente interessate. L'ex Juventus parla così al Corriere dello Sport: "​La Premier League è un campionato molto diverso dalla Serie A, serve tempo per ambientarsi. Ecco, se devo pensare a un obiettivo nell'immediato è solo quello di prendermi un posto da titolare nell'Everton e lavorare in questa direzione".