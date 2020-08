Il Milan tratta con Mino Raiola per blindare con dei nuovi contratti Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. A livello di tempistiche la priorità viene data all'attaccante svedese, che è in scadenza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club rossonero gli ha proposto un contratto modulare con tanti bonus a obiettivi (come si fa con i manager), che potrebbe portarlo a guadagnare anche oltre 7 milioni di euro netti all'anno.



Lo vorrebbero altre grandi squadre, anche in Italia, ma lì non avrebbe lo stesso ruolo centrale da protagonista assoluto come al Milan. Al lavoro anche per il contratto di Donnarumma, che dalla prossima stagione sarà allenato anche da Dida: il brasiliano è stato promosso dall'Under 17 nello staff dei preparatori dei portieri della prima squadra.