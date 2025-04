Milan-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 31sima giornata della Serie A 2024/25 offre un grande big match, fondamentale nella corsa all’Europa:, nella sfida di sabato sera alle ore 20.45,, per ripartire alla caccia di un posizionamento europeo, dopo il ko contro il Napoli. Servirà comunque un’impresa per arrivare alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.I viola sono in piena corsa Champions e vogliono distanziare ancora di più i meneghini, attualmente a -4 dalla squadra toscana.

Tutte le informazioni su Milan-Fiorentina: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Data: sabato 5 aprile 2025

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

(4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

(3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.Nel Milan, Conceiçao avrà praticamente tutti a disposizione, a parte l'infortunato Emerson Royal. Yunus Musah è in dubbio, dopo essersi allenato a parte nella giornata di oggi. Chi giocherà in attacco tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez? L’inglese è favorito dopo la rete nel derby.In casa Fiorentina, Gosens proverà a recuperare in vista di sabato, mentre Colpani non sarà a disposizione e dovrebbe rientrare nel corso della prossima settimana.

Ci saranno diverse possibilità per vederein diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky Go, gli utenti potranno vederein diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android. Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Mancini e Marco Parolo. Su Sky, invece, toccherà a Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi.