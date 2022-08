Il Milan si è allenato a San Siro in vista dell'esordio in Serie A con l'Udinese: Olivier Giroud ha lavorato ancora a parte, domani proverà ad aggregarsi al gruppo. In gruppo Divock Origi, che va verso la convocazione, lavoro personalizzato per Charles De Ketelaere: si tratta di gestione precauzionale, nessun problema. Sono rimasti a Milanello Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic per proseguire con le rispettive terapie.