Milan, Giroud: 'Cosa cambierei del calcio? Mi dà fastidio il Var. Olimpiadi? Io, Griezmann e Mbappé buona idea'

Redazione CM

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Canal+ soffermandosi sul suo poco gradimento per la moviola in campo e sulla possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi come fuoriquota:



“Cosa cambierei nel calcio attuale? Perdonatemi, ma quello che mi dà un po’ fastidio è il VAR. Ci vuole molto tempo, ti fanno aspettare e nonostante questo riescono pure a sbagliare le decisioni. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po’ di spontaneità".



PARIGI 2024 - "Partecipare alle prossime Olimpiadi? Non voglio prendere il posto dell’allenatore Henry. Ma penso che potrebbe essere una buona idea chiamare i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, vale a dire io, Griezmann e Mbappè. Ma sarà possibile? Questa è un’altra questione”.