Il Senior Advisor del fondo RedBird per ilha parlato a Dazn nel prepartita della gara contro il Napoli. In questi giorni ha fatto rumore la sua assenza da Milanello che l'ex centravanti ha spiegato con un virus che lo ha colpito. Ibrahimovic ha anche spiegato che"Sono stato male perché ho tagliato i capelli, ho preso uno shot e ho preso un virus (ride ndr.). Scherzo, ho preso un brutto virus e ho pure perso 3 chili"."Sono qui per aiutare tutti quanti in campo e fuori campo. Come accadeva prima, come accade nel presente e per il futuro.

"So che si parla tanto della figura del ds. Noi siamo uniti, stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve"."Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e altre cose, ma sono falsità. Io con lui parlo di tutto, come accadeva prima, oggi e domani"."Ripeto, sono qui per aiutare. Spero che in campo vada sempre meglio e spero anche fuori campo".- "Sono stato vicino al Napoli 5-6 anni fa. Ma non è successo, forse era destino che non dovesse succedere. Certo quando sono entrato in campo mi ha dato tanta adrenalina. Il motorino con Cannavaro? Sì è vero mi portava in giro, mi ha portato in montagna..."