Milan, Ibrahimovic: “Formazione? Tutti attaccano e tutti difendono. Leao tra i più forti, Joao Felix diverso da lui"

A pochi minuti dall’inizio diai microfoni di Prime Video ha parlatosenior advisor di. Queste le sue parole.“Quattro attaccanti? Oggi è così però, tutti hanno responsabilità, le scelte sono sempre del mister Conceicao e oggi ha scelto così".Adesso siamo fiduciosi e questa squadra deve portare avanti il Milan”.

“Cinque nuovi e tutti hanno portatosono tutti giocatori con caratteristiche diverse. Hanno portato sangue nuovo, carica nuova, cose positive. Ora serve positività, continuità, fiducia e ritmo per vincere questa partita che avrà andata e ritorno".“Credo che ognuno abbia la sua. Si parla tanto diper il suo massimo livello,non gli toglie responsabilità. Sono giocatori diversi con ruoli diversi. Ma le responsabilità ce le hanno tutti e tutti devono averle. Non dipende solo da loro due, ce ne sono tanti che hanno questa responsabilità per portare risultati".