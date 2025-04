Milan, il futuro di Theo Hernandez in bilico: offerta di rinnovo al ribasso

Il difensore francese, arrivato in rossonero nel 2019, ha il contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2026, ma il prolungamento non è una priorità in casa rossonera, a differenza di quelli di Pulisic e Maignan., quelle di quest'anno dell'ex Real Madrid e Alaves, lontano parente dell'esterno devastante che mezz'Europa desiderava, motivo per il quale non è previsto un rinnovo al rialzo.

Il Milan ha fatto capire all'entourage di Theo che le cifre attuali d'ingaggiosono in linea di massima le stesse per un nuovo contratto. Dal club non arriveranno proposte "stile Leao", nessun aumento a 6 milioni di euro più bonus come ventilato fino a qualche mese fa. Theo Hernandez è importante per i rossoneri, un giocatore che ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto, ma in questa stagione ha avuto qualche mancanza di troppo.L'espulsione rimediata per doppia ammonizione contro il Feyenoord ha lasciato il segno sulla sua stagione e sul futuro, che salvo sorprese sarà comunque rossonero.

Vorrebbe continuare ancora per tanti anni con la maglia che è stata del suo idolo Maldini, penserà a una nuova sfida solo se verrà messo alla porta, se dall'alto gli verrà detto: "Sei sul mercato".. Ma a cifre più basse di quelle che si aspettava.