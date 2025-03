Milan, il leak della nuova prima maglia 2025/26: logo monocromo, prima volta nella storia

AFP via Getty Images

Con la fine della stagione cominciano a uscire i primi leak sulle maglie della prossima stagione. Opaleak ha svelato, in anteprima, quello che potrebbe essere il design della prima maglia del Milan per la stagione 2025/26, l'ottava con Puma come sponsor tecnico.

Dovrebbe essere una maglia rivoluzionaria, con lo stemma che, per la prima volta nella storia, sarbebe monocromarco. Un design bianco e rosso e non nella versione tradizionale rossonera.

AC Milan 2025/26 Home Kit!



This is the first-ever Milan home kit to feature a monochrome logo. pic.twitter.com/C3MaaExUuh — Öpaleak (@opaleak) March 12, 2025

