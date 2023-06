La Premier League all'assalto dei gioielli del Milan. Nelle ultime ore l'oggetto delle principali attenzioni era stato Mike Maignan per l'accostamento al Chelsea, ora è Theo Hernandez a prendersi le luci della ribalta: su di lui è piombato il Manchester United. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, i Red Devils hanno messo gli occhi sul terzino francese, che a febbraio ha rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2026 portando l'ingaggio da 1,5 a 4 milioni di euro a stagione.



SERVE LA MAXI OFFERTA - Theo è uno dei pilastri del Milan, che però potrebbe valutare l'opzione cessione per finanziare il mercato estivo. Per essere presa in considerazione, però, l'eventuale offerta dello United dovrebbe essere di quelle importanti, comunque non inferiori ai 60 milioni di euro. Oltre al club allenato da Ten Hag, riferisce poi Il Corriere della Sera, su Theo Hernandez ci sarebbero anche il Manchester City di Guardiola e le big spagnole.