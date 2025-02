Milan, in cinque verso l'addio: senza Champions giocheranno sempre gli stessi

Christian Pulisic non è al meglio della condizione fisica ma sarà titolare nel Milan che andrà alla ricerca dell’intera posta in palio sul sempre ostico campo del Torino. Sergio Conceicao è stato molto chiaro in conferenza stampa:. Quindi oltre a Capitan America spazio anche per Joao Felix, Leao é Gimenez dal primo minuto.Le difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, con il calendario che prevedeva un impegno ufficiale ogni tre giorni, avevano portato la dirigenza del Milan a intervenire in maniera trasversale sul mercato di gennaio. Al tecnico rossonero Sergio Conceicao è stata messa a disposizione una rosa più lunga e migliore dal punto di vista qualitativo: manca ancora un vice Fofana ma sono arrivati giocatori con ambizione come Sottil e Bondo altri di grande qualità ed esperienza come Joao Felix e Walker oltre al colpo da novanta Gimenez.. Con le esigenze di scalare la classifica e di agguantare il quarto posto della graduatoria scenderà in campo l’undici che Conceicao ritiene già il migliore. Poco spazio, dunque, agli esperimenti anche in vista della prossima stagione.

La prima conseguenza di questo quadro generale è che chi non ha convinto fino ad ora rischia seriamente di finire nell’oblio in questo finale di stagione salvo un repentino cambio di marcia. Da, passando per, sono almeno cinque i giocatori che rischiano di aver già scritto la data di scadenza a luglio della loro esperienza in rossonero.