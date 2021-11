L'Arsenal sta cercando fondi per portare Renato Sanches già a gennaio. Il piano di Edu è quello di monetizzare le cessioni di Lacazatte e Nketiah, i cui contratti scadono la prossima estate, e cercare di piazzare Leno per arrivare a una cifra di circa 55 milioni di euro. Con un tesoretto del genere sarebbe difficile per i Lille dire di no a una cessione nel mercato invernale per il suo centrocampista.