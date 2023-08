Il Milan continua a valutare le soluzioni per il ruolo di terzino sinistro. Mentre i rossoneri mentengono vivo il fronte Calafiori, si fa spazio anche l'idea di promuovere in prima squadra Davide Bartesaghi, difensore classe 2005. Non è sicuramente una prima scelta, ma il giocatore potrebbe essere promosso in prima squadra, dopo le buone risposte date durante il pre-campionato. Lo riporta Tuttosport.