Milan-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Calhanoglu contro tutti. Frattesi affonda

AFP via Getty Images

Leao sterza alla sua maniera e calcia in porta, ma il diagonale trova il piedone del portiere nerazzurro, che devia in angolo. Provvidenziale l’uscita in scivolata su Abraham, da difensore, con tempismo perfetto a tu per tu contro l’avversario lanciato a rete. Non può nulla sul diagonale di Abraham.Su Leao se la cava discretamente, contenendo lo anche negli spunti in velocità. Decisamente meno bene su Abraham, cui concede tempo e spazio a sufficienza per stoppare, girarsi, prendere un caffè e calciare in porta per l’1-0 rossonero.

Entra per l’ammonito Bisseck e concede poco a Leao).Vince tutti i duelli con il diretto avversario e L egge preventivamente i pericoli. Poi esce per qualche dolorino.Sempre l’ultimo baluardo, in impostazione fa valere la sua qualità quando il Milan si arrocca.A contenere le avanzate avversarie, non riesce mai a pungere la retroguardia rossonera, ma viene da un lungo stop ed è alla seconda partita consecutiva. Resiste.Nei primi 30 di gioco sbaglia praticamente tutto quello che si può sbagliare, concettualmente e tecnicamente. Nel secondo tempo riprende da dove aveva lasciato, tenta un anticipo, sbaglia e spalanca ad Abraham la via del gol.

Il suo ingresso rivitalizza il centrocampo. Servito da Thuram, arriva alla conclusione ma trova anche lui un Maignan in stato di grazia.Scalda i guantoni di Maignan con un calcio di punizione dalla distanza. Tiene da solo a galla il centrocampo dell’Inter quando Barella e Frattesi sembrano in totale conclusione e su assist di Correa riacciuffa il Milan con un destro violento dalla distanza.Nel primo tempo è tra i peggiori in campo insieme a Frattesi, poi sale un po’ di tono e partecipa all’azione che porta al pareggio di Calhanoglu.

Si perde in proteste e il Milan riparte dal suo lato, arrivando praticamente in porta. Martinez ci mette una pezza. Serve a Thuram a Thuram un grande assist, ma il francese spreca.Ha sul mancino la grande occasione per ribaltare il match ma trova un grande intervento di Maignan, che a due passi dalla porta gli nega il gol. Sulla corsia di sinistra, con buon piglio).Arriva a rimorchio sull’’assist di Thuram e calcia con forza, Maignan blocca in due tempi. Gestisce con sangue freddo il pallone in area di rigore e serve l’accorrente Calhanoglu che realizza il gol del pareggio.

Carlos Augusto gli fa un regalo enorme, lo mette nelle condizioni di calciare in area di rigore con la porta spalancata davanti, ma il francese rinuncia alla conclusione e spreca tutto con un improbabile assist verso il centro. Il primo spunto degno di nota al ‘78, quando salta Thiaw e penetra in area, ma non trova nessuno pronto all’appuntamento al centro.: Va sotto ma con pazienza riesce a riprendere la partita. L’Inter crea e gioca più del Milan, ma spreca tanto e non è una novità.