Milan, Jovic sul mercato: ecco dove può andare

43 minuti fa

Manca poco alla riapertura della sessione invernale di calciomercato. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente anche Jovic: l’attaccante serbo è ancora a digiuno di gol in questa prima parte di stagione. Luka gioca poco, quasi mai e non è stato inserito nella lista Champions League. Ecco perché andrà via, probabilmente in Arabia Saudita.