Il centrocampista rossonero Franck Kessie parla a Milan TV dopo il successo in casa del Bologna: "Ci tenevamo a questa vittoria, abbiamo bisogno di punti perché ne abbiamo lasciati troppi per strada. Stasera ne sono arrivati tre, ma da domani si pensa subito al Sassuolo. Fase offensiva? Abbiamo lavorato tanto, stiamo facendo quello che ci chiede il Milan. Negli allenamenti ora tutti si impegnano a dare il massimo, dobbiamo andare avanti così perché ci servono tanti punti. Rigore? Piatek non stava passando un bel momento, aveva bisogno di segnare e oltre al gol ha fatto una grande partita: nelle prossime gare segnerà ancora. Classifica? La stagione è lunga, dobbiamo crederci e lavorare duro fino alla fine".