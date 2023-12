Ilrialza la testa dopo la brutta sconfitta con il Borussia Dortmund e contro il Frosinone trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A, cruciale per l'ambiente e per il rilancio in classifica. Lo ha fatto nel pieno dell'emergenza in difesa, che ha portato allo slittamento di Theo Hernandez al centro, lo ha fatto anche con alcune scelte forti di Stefano Pioli: su tutte,. Una decisione in linea con la gestione del bosniaco nell'ultimo mese: titolare contro Udinese (un tempo) e Lecce, scampoli di gioco contro PSG e Fiorentina, uno spezzone contro il Dortmund ma da centrale difensivo per l'infortunio di Thiaw. Sempre meno spazio, sempre più ai margini l'ex Empoli fino ai, questioni tecniche che danno però un segnale forte anche in chiave mercato.- Qualcosa è successo e non a caso già durante l'ultima sosta si erano intensificati i rumors sul futuro del bosniaco.- in scadenza nel 2025 -, da una parte la proposta del Milan da 2 milioni di euro netti l'anno più 500mila di bonus e dall'altra la richiesta da 3 milioni di base fissa, e in questo stallo si è reinserito il, che la scorsa estate aveva corteggiato con insistenza Krunic e non ha mollato la presa, convinto di poter riaprire i discorsi per gennaio. E ne ha ben ragione il club di Istanbul, perchée lo scenario prende sempre più forma, complice anche il ritorno di Ismael Bennacer dal lungo infortunio: