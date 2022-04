E' partito il conto alla rovescia verso quella che può diventare una svolta epocale nella storia del Milan.. I tifosi rossoneri ora sognano in grande e vogliono tornare a recitare un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa. Inevitabilmente questo processo dipenderà da come la nuova proprietà lavorerà sul mercato perché il Milan è una squadra forte ma con poche individualità in grado di fargli fare il salto di qualità.Botman e Origi saranno, in ordine di tempo, i primi due colpi del nuovo corso rossonero. Operazioni iniziare sotto la guida di Elliott ma che Maldini e Massara concluderanno nonostante il passaggio a Investcorp.che possa scatenare l’entusiasmo della tifoseria. Il nome giusto potrebbe essere quello di, crack uruguaiano classe 1999.ha già fatto partire l’asta grazie al lavoro del suo nuovo agenteche ne sta parlando con diversi club della Premier League. Il Manchester United è in pressing e vuole offrire circa 75 milioni per assicurarselo,I buoni uffici con Mendes potrebbero favorire l’apertura di una vera e propria trattativa. Nunez e il Milan si erano sfiorati due anni fa,. Al momento poco più di una suggestione, in futuro chissà…