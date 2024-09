Milan, le prossime partite decisive per Fonseca? Dal Venezia al derby, cosa succede

Redazione Calciomercato

Dopo le due settimane di sosta previste per la pausa Nazionali, la squadra rossonera si ripresenta per dare una scossa e una svolta già decisiva al proprio avvio di campionato. Nelle prime tre uscite ufficiali, gli uomini di Fonseca hanno collezionato solamente due punti, frutto di due pareggi (contro Torino e Lazio) e di una sconfitta (a Parma):di Eusebio Di Francesco, in una sfida che deve essere già il primo turning point dell’annata, per il Milan e per Fonseca. Nel corso di queste settimane, sono incominciate già a circolare varie voci sul destino del tecnico lusitano:

FIDUCIA A FONSECA – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,(i Reds hanno cominciato egregiamente in Premier League, mentre i nerazzurri rimangono una squadra maggiormente collaudata e rodata del Milan): c'è ancora grande fiducia nel lavoro di Fonseca, allenatore considerato ideale per il progetto tecnico del Milan, vista la sua capacità di valorizzazione del talento dei giovani e la sua capacità di dare un'identità tecnica alla squadra. Lo stesso allenatore, tuttavia, conosce come il suo destino resti legato ai risultati: "Se mi concentro su quello che dicono e scrivono gli altri diventa difficile lavorare. Tutti dobbiamo migliorare"., che sarà presente questa sera al Meazza per assistere al match.

. La sua volontà, vista la campagna acquisti effettuata e l’estrema fiducia donata a Fonseca, come appreso da Calciomercato.com, rimane di proseguire il progetto tecnico dell’allenatore portoghese. Il lusitano ex Roma e Lille gode della fiducia del board meneghino, ma è chiaro come. Intanto, il Milan vuole tornare a vincere, partendo da stasera, anche per evitare un primato storico che è stato centrato una sola volta – nel ‘97/’98 - in 65 anni: rimanere a secco nelle prime quattro uscite ufficiali di campionato.

