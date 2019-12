Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida dei rossoneri al 'Tardini' di Parma: "Dobbiamo ingranare un'altra marcia, la vittoria ci manca terribilmente. Serve una classifica migliore, così non si può andare avanti".



SU IBRAHIMOVIC - "Non c'è nessuna trattativa o aggioramento da dare. Sta valutando il suo futuro, si è posto sul mercato, ma non ci sono sviluppi".



SU PIATEK - "Vive la situazione con sofferenza, come tutti i bomber. E' difficile trovare la serenità quando manca il gol. Deve stare sereno, lavora per la squadra".



SUL MILAN - "Siamo consapevoli della nostra gloriosa storia, dobbiamo alimentarla con nuovi successi. A volte può essere un peso, ma i ragazzi sanno di dover migliorare".