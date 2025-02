Milan, Mendes è già al lavoro per l'estate: Antonio Silva in rossonero

Redazione Calciomercato

Nel mercato invernale del Milan ha influito anche Jorge Mendes. Il super agente portoghese aveva due missioni e le ha completate con la risolutezza che gli viene riconosciuta ormai da più di vent’anni: portare in rossonero due assistiti storici come Sergio Conceicao e Joao Felix. Gli ottimi rapporti con la proprietà americana del club rossonero farà la differenza anche in futuro.





Quando Jorge Mendes si mette in testa una cosa la realizza, non esistono ostacoli insormontabili., per quella che sarebbe una sorta di terza missione da completare. Forte del grande gradimento riscontrato dalla dirigenza rossonera per il classe 2003. Il Benfica ha resistito senza troppi problemi nella sessione invernale ma il discorso cambierà la prossima estate.

Il piano di Mendes è abbastanza chiaro: Antonio Silva alla corte di Sergio Conceicao per crescere ancora. L’attuale tecnico rossonero è un estimatore del difensore del Benfica.: il difensore inglese ha rifiutato il Tottenham a due giorni dal gong finale ma il suo futuro sembra essere, comunque, segnato.