Milan, Morata: "Non possiamo guardare gli arbitri, non abbiamo meritato la vittoria oggi"

Ilcade a Bergamo contro l'Atalanta nell'anticipo della 15esima giornata di Serie A e scivola a -12 dalla Dea, ora prima in classifica aspettando il Napoli.Al termine della gara l'attaccante, autore del momentaneo pareggio rossonero, è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Stavamo facendo una partita seria e stavamo gestendo bene le loro qualità. Abbiamo preso due gol nello stesso modo, non prendiamo gol normalmente così. Non possiamo massacrarci su questo, dobbiamo lavorare come cerchiamo di fare sempre. Dobbiamo trovare regolarità in tutti gli aspetti del gioco: non siamo stati molto lucidi negli ultimi passaggi perché potevamo fargli più male".

- "Perché tante volte non facciamo le partite complete. Facciamo molto bene in diversi lati della partita, ma poi non è che non siamo concentrati, concediamo gol che non dovremmo. Questo è quello che non ti fa avere questa regolarità. Lavoriamo bene però, speriamo di trovarla. Abbiamo degli obiettivi, tra pochi giorni abbiamo anche la possibilità di giocarci la Supercoppa. Dobbiamo prendere le cose che non abbiamo fatto bene e migliorarle, e continuare con le cose che abbiamo fatto bene. Non possiamo fare altro, non è che quando vinciamo contro l’Inter o a Madrid siamo i migliori e quando perdiamo partite così siamo un disastro. Però dobbiamo trovare regolarità e bisogna capire che contro queste squadre bisogna stare sempre sul pezzo in ogni minuto della partita".

- "Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui la abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene, ma in due situazioni... Sul primo la punizione è arrivata su un fallo molto leggero, ma poi è arrivato il gol. Non possiamo guardare gli arbitri o queste cose perché non abbiamo meritato la vittoria oggi".