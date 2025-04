Getty Images

Milan: nessuna conferenza per Sergio Conceicao

10 minuti fa



Niente conferenza stampa per Sergio Conceicao. L'allenatore portoghese non parlerà alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica 20 aprile alle 20.45 al Meazza di Milano. Risponderà alle domande dei giornalisti martedì 22 aprile, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.