Fabrizio Pasqua, nato a Nocera Inferiore ma appartenente alla sezione di Tivoli, oltre a essere il fischietto di Milan-Napoli, contestato per il rigore non assegnato a Theo Hernandez, è stato anche l'arbitro del rosso a Tonali in Benevento-Milan. Due partite contro due squadre campane per lui, campano di nascita.