Gennaro Gattuso ha parlato chiaramente dagli Stati Uniti: l'organico del suo Milan è completo per il 90%, considerando anche le operazioni di mercato compiute fino ad oggi e quelle ancora da finalizzare. Resta una casella da colmare, alla voce interno di centrocampo, e il direttore dell'area tecnica Leonardo è al lavoro per individuare il calciatore che per età, qualità tecniche e compatibilità economica in ossequio ai paletti del Fair Play Finanziario, rappresenti il profilo ideale. Piace Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2019 e la cui madre-agente è in contatto col dirigente rossonero, ex ds del club francese. Ad oggi, gli ostacoli sono rappresentati dall'interesse di alcuni club esteri, tra cui il Barcellona, e dalla valutazione di 40 milioni di euro imposta dalla sua società.



VECCHIO PALLINO - Un motivo in più per valutare le alternative, fra cui spunta il nome del centrocampista classe '94 del Real Madrid Mateo Kovacic, reduce dal Mondiale disputato con la Croazia e desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Un nome gradito da tempi non sospetti in casa rossonera, che l'allora plenipotenziario Adriano Galliani provò a portare a casa con la formula del prestito. Uno scenario che il Milan spera che si riproponga ma con uno scenario ben diverso; cresciuto mentalmente e tatticamente rispetto alla sua esperienza con la maglia dell'Inter, Kovacic è un profilo che intriga molto Leonardo, ma la sua partenza ad oggi non è scontata. Il Real Madrid non ha gradito i modi con cui gli agenti del giocatore hanno avanzato la pretesa di andarsene e hanno posto una condizione molto chiara per avallare la sua partenza.



VALUTAZIONE MONSTRE - Soltanto chi si presentasse con una proposta tra i 50 e i 60 milioni di euro potrebbe coltivare il sogno di strappare al Real un giocatore di talento, che nel nuovo corso di Lopetegui potrebbe avere un maggiore protagonismo in campo e che fu acquistato per 35 milioni di euro dall'Inter nell'estate 2015. Difficile ipotizzare che Florentino Perez possa vedere di buon grado un'eventuale proposta del Milan basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto spalmabile su più stagioni, come è avvenuto con l'operazione Higuain con la Juventus. Ma il Milan c'è ed è pronto a intensificare i contatti qualora cadesse su di lui la scelta per dare a Gattuso quel 10% che ancora per manca per dare l'assalto a un posto nella prossima Champions League.