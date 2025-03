Milan, nonostante risultati e contestazione San Siro è sempre pieno: è 1° in Serie A, meglio dell'Inter

Ilcontinua a vivere una stagione ricca di alti e bassi e, dopo l'uscita di scena in Champions League contro il Feyenoord poi battuto dall'si è ributtato a testa bassa sul campionato con la corsa per un posto Champions League che è ancora ampiamente aperta anche se vede i rossoneri partire in rincorsa rispetto a Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina e perfino Roma. In un clima di aperta contestazioneLaha iniziato ormai da tempo una forte contestazione nei confronti della proprietà e di Gerry Cardinale, della dirigenza a partire da Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, dell'allenatore e dei giocatori. I 15 minuti di "sciopero", con lo striscione "" esposto sia in casa che in trasferta, non incidono però nel dato delle presenze perché alla finee il dato di Milan-Como (74.500 presenti) lo testimonia.

i per partita (su 15 disputate a San Siro). I rossoneri precedono(2a a 69.794) e la(3a a 61.973). La squadra oggi allenata da Sergio Conceicao è ancheSan Siro è ovviamente lo stadio con la maggior capienza d'Italia e, di conseguenza, sono normali i primi due posti per media spettatori di Milan e Inter anche se quest'anno è arrivato il sorpasso dei rossoneri.Considerando la, e che qu il Milan scende al 5° posto con il 94,54% dei posti occupati per ogni gara e in vetta a questa particolare classifica ci sono il(97,94%), la(97,13%) e il(97,07%).