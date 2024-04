Milan, nuovi contatti per la stellina Ouédraogo: clausola attiva, i dettagli

. La politica del club rossonero resta piuttosto chiara: scovare i giovani talenti in giro per il mondo grazie alle abilità di Moncada e D’Ottavio. Il talentuoso centrocampista centrale classe 2006 dello Schalke 04, il club da cui il Milan ha prelevato nell'estate 2022 Malick Thiaw,, la dirigenza rossonera si è attivata su Assan.i e nella conduzione palla al piede. Il Milan ha riallacciato i contatti con gli agenti per capire quali sono le intenzioni in vista della prossima stagione. Moncada sta valutando i costi dell’eventuale operazione per deliberare una strategia in vista della prossima estate.

Una missione che si preannuncia complicata considerando che sul giocatore è seguito in Italia da Inter e, sopratutto, Napoli mentre in Germania ci sono Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Lipsia e Bayer Leverkusen. La volontà rossonera di provarci c’è, i contatti sono vivi. Moncada vuole Ouédraogo…