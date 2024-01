Milan, nuovo contatto con l’Arsenal per Kiwior: le nuove condizioni per il via libera alla cessione

Archiviata l’amarezza per la vittoria sfumata nei minuti di recupero contro il Bologna, la dirigenza rossonera si è attivata di nuovo con l’Arsenal per provare a capire se ci sono margini per arrivare a un’intesa per Kiwior, obiettivo dei rossoneri ormai da qualche settimana.. L’unica condizione che potrebbe essere presa in considerazione dall’Arsenal è quello di una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi.Il Milan ha memorizzato quelle che sono le idee dell’Arsenal ma resta dell’idea di voler prendere Kiwior solo in prestito con diritto di riscatto.