Ilben precise in testa. La prima è quella, ve lo stiamo raccontando da tempo, di inserire in prima squadrae di grande prospettiva che prenda il posto di Ibrahimovic e Origi, ma che sia già in grado di inserirsi e alternarsi con Giroud al centro del reparto offensivo. La seconda è quella di, arrivato a fine ciclo con i rossoneri e sostituire anche lui con un talento di grande prospettiva che possa giocare principalmente lungo l'out di destra (ferma restando l'idea di un rinnovo per Leao a sinistra). Proprio in quest'ottica si inserisce il nome dicresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, è ancora al 1che, sebbene lo abbiano sempre considerato comePrima il prestitoin Germania (31 presenze 8 gol 1 assist), poi quello al(33 presenze 4 gol e 7 assist) dopo due anni di alti e tanti bassi a Londra. Quest'anno è rientrato nuovamente alla base, ma nel "miracolo" diha trovato spazio soltanto in 13 presenze, con soliNelson è da tempo in trattativa con l'Arsenal per un rinnovo di contratto che non si sta ancora concretizzando e, con un contratto in scadenza 30 giugno 2023, ovvero a fine stagione, con il suo entourage ha iniziato a guardarsi attorno per la possibilità di un trasferimento a parametro zero. I suoi agente lo hanno quindi offerto al Milan che sta seriamente prendendo in considerazione l'affare, ma soltanto nel caso in cui non si concretizzasse il rinnovo con i Gunners. A parametro zero, impiegare uno dei due slot da extracomunitario a disposizione (Nelson ha doppio passaporto inglese e jamaicano ma entrambi sono extra in seguito alla Brexit) per il Milan non sarebbe un problema.