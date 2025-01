Il Milan la ribalta nel recupero: contro il Parma decisivi Reijnders e Chukwueze

Getty Images

Finale al cardiopalma a San Siro tra Milan e Parma, con gli ospiti che avevano ritrovato il vantaggio a dieci minuti dalla fine della partita con capitan Delprato, dopo quello iniziale firmato da Cancellieri (a cui aveva risposto Pulisic dl dischetto). Nel recupero però i rossoneri sono riusciti a completare un’incredibile rimonta, che sembrava poter iniziare al minuto ’89 con il gol di Pavlovic (poi annullato per fuorigioco), grazie alle reti del solito Reijnders – il cui taglio è stato servito con i tempi giusti da Musah – e di Chukwueze, che è bravo ad approfittare di un pallone vacante su un altro colpo di testa di Pavlovic.

, dopo il ko contro la Juventus, il: i rossoneri ora si trovano a soli tre punti dagli uomini di Thiago Motta e hanno agganciato il Bologna a quota 34.: 20 punti, alla pari con il Lecce, con tutte le inseguitrici che devono ancora giocare.24' Cancellieri (P), 38' Pulisic (M), 80' Delprato (P), 90'+2' Reijnders (M), 90'+5' Chukwueze (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (78' Jovic), Gabbia, Pavlovic, Hernandez (46' Bartesaghi); Fofana (57' Chukwueze), Reijnders; Musah, Pulisic, Leao (46' Bennacer); Morata (57' Abraham). All. Sergio Conceição.

(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Hernani (70' Haj Mohamed); Man (69' Almqvist), Cancellieri (83' Hainaut), Mihaila (78' Løvik); Djuric (70' Djuric). All. Fabio Pecchia.: Abisso (Palermo): Pavlovic (M), Vogliacco (P), Sohm (P), Fofana (M), Delprato (P), Haj Mohamed (P), Hainaut (P): -- Chukwueze, in un modo a dir poco rocambolesco e con la complicità di Suzuki, firma il sorpasso del Milan in extremis.- Jovic spedisce alto una delle ultime possibilità della partita.

- Reijnders, servito in profondità da Musah, impatta il risultato.- Rocambolesco gol del Parma, con Delprato bravo a seguire l'azione e a ribadire in rete il pallone, dopo la parata di Maignan su Camara.- Occasione per il Parma in contropiede con Almqvist: decisiva l'uscita di Maignan- Conclusione di poco alta tentata da Hernani, che mette paura a Maignan- Milan vicino al vantaggio: grande parata di Suzuki su conclusione di Reijnders. Sul ribaltamento del Parma Fofana stende Mihaila e viene ammonito, dovrà saltare il derby.

- Pulisic è preciso dal dischetto: Suzuki intuisce ma non basta.- Suzuki colpisce Pavlovic sugli sviluppi di calcio d'angolo: rigore per il Milan.- Cancellieri non lascia scampo a Maignan con una precisa conclusione da fuori area- Leao spreca da dentro l'area calciando alto, dopo una scorribanda di Pulisic.- Occasione per Gabbia, che dall'altezza del dischetto del rigore non riesce ad impattare il pallone, su cross deviato di Pulisic dalla sinistra.- Prima occasione per il Parma con il nuovo acquisto Milan Djuric, che non riesce a indirizzare verso la porta di Maignan il cross di Cancellieri.

