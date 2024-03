Milan, Pioli pensa all’undici per la Fiorentina: le ultime

un' ora fa



Stefano Pioli sa che quella di sabato a Firenze sarà una partita molto delicata per tanti aspetti: il suo personale bilancio negativo in trasferta contro Italiano, il valore dell’avversario e la carica di un ambiente che vorrà onorare al meglio la memoria del compianto Joe Barone. Il Milan scenderà in campo con il migliore 11 possibile: Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud.