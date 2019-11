Buone notizie in casa Milan: Jesus Suso, infatti, è regolarmente in gruppo. Stefano Pioli può sorridere: l'ex Liverpool, infatti, sta tornando in forma dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida di domenica sera contro la Lazio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, lo spagnolo, nella giornata di oggi, si è unito ai compagni nel corso della sessione d'allenamento a Milanello. Smaltito, dunque, il risentimento all'iliopsoas accusato nei giorni scorsi. Aumentano, in casa rossonera, le possibilità di vederlo in campo nel delicato impegno di domenica sera contro la Juve.



SOS ATTACCO - Un impegno fondamentale e delicato, per un Milan alla ricerca di solidità e gol. La partenza a rilento di Piatek, infatti, non conforta i tifosi, così come le ultime prestazioni di Leao. L'ex Lille - dopo un avvio di stagione esaltante e frizzante - è calato di rendimento e di concretezza. A ciò deve aggiungersi lo stop di Castillejo, che ieri ha accusato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra e non tornerà a disposizione prima di 15 giorni.