Dal Brasile - Milan, proposto lo scambio Okafor-Wesley: la risposta del Flamengo

. L’esterno svizzero è reduce da un prestito in quel di Napoli (costellato dalla vittoria dello Scudetto, seppur non da protagonista), dove era arrivato per 2 milioni di euro con un riscatto fissato a 23/24 milioni. Il suo prestito è terminato e la società partenopea ha deciso di non esercitare quel diritto per prelevare definitivamente il giocatore da Milano.

Stando, infatti, a quanto viene riferito da Pablo Oliveira, giornalista brasiliano, nel corso degli ultimi giorni, terzino destro classe 2003 del Flamengo. La squadra carioca non ha accettato la soluzione, così come l’attaccante svizzero non è apparso convinto della possibile destinazione sudamericana. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, Okafor, in caso di partenza, sta aspettando una proposta da parte di un club che disputerà la prossima Champions League.