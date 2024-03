Milan, Pulisic decisivo come Thuram: Lukaku, Osimhen e Vlahovic alle spalle

Redazione CM

Altro successo per il Milan di Stefano Pioli firmato da Christian Pulisic, esterno americano arrivato per 20 milioni di euro, in estate, dal Chelsea. Un impatto incredibile per l’ex ala del Borussia Dortmund che ora si trova a un passo dal record personale di reti in una singola stagione (è a quota 10, deve arrivare a 11 marcature, siglate con la maglia dei Blues nell’annata ‘19/’20). Inoltre, per definire il grande percorso dello statunitense rossonero, si può analizzare come Pulisic sia il secondo giocatore con il maggior numero di reti decisive (denominate gamewinner, come riportato da Transfermarkt, ovvero la prima rete utile per conquistare i 3 punti finali) in questa Serie A con 5 gol.



