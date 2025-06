Milan, può cambiare il mercato di Leao: il Barcellona sfida il Bayern per Nico Williams

35 minuti fa



Il Barcellona non si arrende per Nico Williams. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, il direttore sportivo blaugrana Deco ha incontrato l'agente dell'attaccante esterno dell'Athletic Bilbao (classe 2002 e sotto contratto fino a giugno 2027) a Barcellona. Sullo stesso calciatore ci sono anche Arsenal e soprattutto Bayern Monaco.



Il club tedesco, campione di Germania, in alternativa a Nico Williams pensa al nazionale portoghese del Milan, Rafael Leao (classe 1999 e sotto contratto fino a giugno 2028).