Milan, Ricci primo obiettivo ma c'è una linea sul prezzo: la strategia per anticipare Inter e Napoli

Redazione Calciomercato

è proprio sulla necessità di ripartire da una base importante italiana. Sia per un discorso liste che per creare una certa identità.- Da diversi mesie della Nazionale. La novità è che anche Fabioper cercare di rifinire l’accordo su ingaggio e durata del contratto. D’altronde

come investimento per il ragazzo, mentre. Presto per capire se il presidente Urbano Cairo sarà accontentato, ma il Milan di Fabio Paratici su Samuele Ricci c’è.