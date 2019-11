Il Milanfa visita alla Juventus dopo la sconfitta contro la Lazio. Da Sky Sport, aggiornamenti importanti sulla formazione con una possibile rivoluzione tattica: l'idea è un 3-4-2-1 per i rossoneri con il trio Duarte, Romagnoli e a sorpresa Ricardo Rodriguezper completare la difesa.



In mediana, provati Bennacer e Paquetà (in ballottaggio apertissimo con Krunic) mentre Andrea Contiè stato provato a destra in ballottaggio con Calabria, con Theo Hernandez più alto a sinistra. In attacco, invece, spazio a Calhanoglu e Suso alle spalle di Piatek con Leao ancora verso la panchina. Sono prove generali ma c'è la seria probabilità di vedere così il Milan contro i bianconeri.