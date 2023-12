Maignan 6,5: abbassa la saracinesca quanto Berardi tenta il colpo a giro nel finale del primo tempo. Costantemente sul pezzo sui tanti traversoni in area del Sassuolo.



Calabria 6,5: entra in campo con le marce basse, nella prima frazione l’intesa con Pulisic è tutta da rivedere. Frizzante nella ripresa, spinge tanto ed è bravo nel chiudere più volte su Laurienté.



Kjaer 6: di posizione e di arguzia tattica. Positivo (dal 36’ st Simic),



Theo Hernandez 6,5: un martello su Pinamonti che chiude la gara con la bellezza di zero occasioni create. Si fa apprezzare anche in fase di impostazione sopratutto nella ripresa. Sicuro.



Florenzi 6: utilizza tutti gli arnesi del mestiere per portare una sufficienza a casa.



Loftus-Cheek 5,5: patisce la confusione tattica della prima frazione di gara. Leggermente meglio nel secondo tempo ma nel complesso non una buona prestazione la sua. (dal 29’st Zeroli),



Bennacer 7: si muove tanto e a tutto campo, sinonimo di una condizione in crescita costante. Sua la migliore azione della partita del Milan nella prima frazione, poi sale in cattedra e trova un corridoio illuminante tra una selva di gambe per Pulisic. (dal 17’ st Adli 5,5: entra in campo in piena clima post-Natale: pesante e disorientato, regala un pallone sanguinoso a Pinamonti che decide di non scartare)



Reijnders 6,5: delizia la platea con alcune giocate di classe. Sempre nel vivo del gioco ma quando si tratta di concludere in porta mostra dei limiti sui quali può migliorare.



Pulisic 6,5: sesto gol in campionato, pesante come un macigno perché porta tre punti a un Milan incerto.



Giroud 5: qualcosa non va in questa fase della stagione del francese. Gioca troppo lontano dalla porta ed è praticamente avulso da qualsiasi azione. Pioli deve risolvere questo equivoco. (dal 17’ st Jovic 5,5: dovrebbe tenere palla per far salire la squadra ma la vede poco)



Leao 5,5: all’uscita dal campo riceve qualche fischio, ingeneroso. È vero che che non trova mai una giocata degna di tale nome ma nei primi 45 minuti è l’unico che tiene in scacco la difesa del Sassuolo. (dal 36’ st Chukwueze ).



All.Pioli 6: da salvare solo il risultato.







Sassuolo

ha la grande sfortuna di subire gol nell’unica azione vera del Milan.si propone molto in attacco, con i tempi giusti. Stantuffo.presenza importante sul gioco aereo, guida discretamente la linea difensiva.: attento e preciso, alza bandiera bianca per un problema fisico. (dal 1’ st Tressoldi 5: é il vero anello debole del reparto difensivo, buca l’intervento sulla verticale vincente di Bennacer)ottima prestazione del terzino norvegese, lucido nelle diagonali difensive e con una buona capacità di corsa.la sua gara vede una forbice netta tra i palloni giocati male, tanti, ai passaggi riusciti. Stralunato.: giocatore decisamente interessante. Si muove bene. (dal 43’ st Ceide): non muore dal desiderio di fare male all’avversario, sembra essere con la testa da un’altra parte. Suo però l’unico tiro in porta pericoloso del Sassuolo. (dal 25’ stpaga l’emozione di tornare in quella che è stata casa sua)qualche buona accelerazione. (dal 19’ st Volpato 5,5: tecnicamente fa vedere buone cose ma nel complesso è molto fumo e poco arrosto): prova a darsi da fare ma precisa spesso nel deserto più assoluto. (dal 43’ st Mulattieri)5: prova a uscire dall’area di rigore per favorire gli inserimenti delle mezzali. Finisce la gara senza nemmeno l’ombra di una conclusione verso la porta.: in questo momento sembra incapace di rianimare una squadra in grande difficoltà. E ora la classifica si fa brutta.