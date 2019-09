Stefano Sensi sta facendo le fortune dell'Inter, il centrocampista italiano ha avuto un impatto devastante con la nuova realtà nerazzurra. E pensare che poteva vestire il rossonero del Milan: Maldini si era mosso per primo, lo aveva messo in cima alla lista dei desideri ma le alte richieste fatte dal Sassuolo hanno fatto indietreggiare il club di via Aldo Rossi lasciando strada libera all'Inter.